Главный тренер "Басконии" Владимир Перасович после четвертого матча плей-офф Евролиги против ЦСКА (83:92, 1-3) отметил, что соперник заслужил выход в "Финал четырех". По словам специалиста, у его команды в последней четверти не шли броски.

- Хотелось бы поздравить ЦСКА с выходом в "Финал четырех", думаю, что они это заслужили, - приводит ТАСС слова Перасовича. - Нашим игрокам просто не хватило сил в последних двух встречах. Они старались, делали, все что в их силах, но в конце им уже не хватало свежести - броски просто не шли в последней четверти. В целом я доволен, как мы играли, удачи ЦСКА.