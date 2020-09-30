Тренер «Барселоны» назвал ЦСКА фаворитом Евролиги

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичус назвал ЦСКА фаворитом Евролиги в преддверии матча против красно-синих в рамках 1-го тура первенства.

— Если говорить о фаворитах, то тут все, как всегда, — приводит Mundo Deportivo слова Ясикявичуса. — Нам предстоит начать сезон против действующего чемпиона, ЦСКА. Эту команду всегда нужно уважать. Затем в списке идет «Анадолу Эфес», который лидировал в регулярном чемпионате, пока не остановили прошлый сезон. После — «Реал» и «Милан».

Матч «Барселона» — ЦСКА состоится в четверг, 1 октября, начало — в 22.00 (мск).