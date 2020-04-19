Тренер «Анадолу Эфес»: «В мае Евролига назовет город, в котором завершится сезон-2019/20»

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился мыслями о возможном возобновлении сезона-2019/20 в Евролиге, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Думаю, что сезон возобновят в июле, — цитирует Eurohoops Атамана. — На 99 процентов уверен, что матчи пройдут без зрителей. Евролига соберет все команды в одном городе, где будут наименьшие риски. Там мы сыграем оставшиеся 6 матчей регулярного чемпионата, а затем будет организован «Финал восьми». Этот сценарий для меня выглядит наиболее вероятным. Думаю, что город, в котором это все будет проводиться, объявят в мае. В Стамбуле будет тяжело это все организовать. Я думаю, что «Финал восьми» пройдет в Кельне, где и должен был проходить «Финал четырех». Если мы не доиграем сезон, то могут возникнуть серьезные проблемы.

Большинство спортивных мероприятий приостановлены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрировано 2 340 519 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 160 896 летальных исходов, выздоровели 600 703 человека.