Томас прокомментировал очередную победу «Зенита» в Евролиге

Форвард «Зенита» Уилл Томас подвел итоги победного домашнего матча с «Анадолу Эфес» (85:78) в рамках 21-го тура Евролиги. Томас стал самым результативным игроком в составе сине-бело-голубых, набрав 14 очков.

— Мы совершили несколько потерь в концовке встречи и самое важное было — оставаться сконцентрированными, завершить этот матч в свою пользу, — отметил «СЭ» Уилл Томас. — И мы сделали это. В последних нескольких играх я не играл на своем уровне. Сегодня вечером я вышел на паркет с огромной энергией и смог помочь команде сначала уйти в отрыв, а в итоге добыть победу. Я нечасто смотрю в турнирную таблицу. Самое главное — то, что мы побеждаем. Мы просто пытаемся достигнуть своей цели на этот сезон — выйти в плей-офф Евролиги.

«Зенит» одержал 13-ю победу в регулярном сезоне и поднялся на третье место.