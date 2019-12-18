Тим Абромайтис: «Третья четверть нас просто убила»

Форвард «Зенита» Тим Абромайтис после поражения от «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что команда плохо сыграла в третьей четверти.

— «Маккаби» — отличная команда. Они не просто так находятся в верхней части турнирной таблицы, — цитирует пресс-служба клуба Абромайтиса. — Думаю, что мы неплохо играли в первой половине, но третья четверть нас просто убила. Мы позволили сопернику сделать рывок, и в последней четверти просто старались его отыграть. Это даже в каком-то роде получилось, но разрыв был слишком большой, чтобы вернуться до конца. Почему случилась такая третья четверть? Думаю, что мы просто забуксовали в нападении, а у «Маккаби» как раз получалось хорошо защищаться. Одной из наших ключевых задач было сдержать Уилбекина, и мы с этим справились. Но остальные в этом время сделал шаг вперед и набрали больше очков, ем обычно.

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры