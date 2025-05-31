Теодосич может стать спортивным директором «Црвены Звезды»

Разыгрывающий защитник «Црвены Звезды» Милош Теодосич может завершить профессиональную карьеру этим летом.

Как сообщает «Спортски журнал», 38-летний серб может занять пост спортивного директора и вице-президента клуба.

В сезоне-2024/25 Теодосич сыграл в 19 матчах Евролиги, набирая в среднем по 4,7 очка, и 2,7 передачи.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. С московским клубом он стал шестикратным победителем Единой лиги ВТБ.