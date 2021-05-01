Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Тарик Блэк назвал фактор победы «Зенита» над «Барселоной»

01:06
Теги:

Центровой «Зенита» Тарик Блэк после победы над «Барселоной» в четвертом матче 1/4 финала Евролиги отметил игру в защите. Счет в серии стал равный — 2-2.

«Подборы в защите были самым важным фактором в сегодняшнем матче. Если ты хорошо играешь в защите, если у игроков отличная коммуникация, когда вы забираете себе подборы так, что у них остается лишь одна попытка для броска, то ты в хорошей позиции для победы. Это то, что и произошло сегодня. Невероятная поддержка от фанатов! Мы надеемся, что вы все продолжите поддерживать нас, продолжите гнать нас вперёд. Вы нужны нам, вы — часть семьи баскетбольного клуба «Зенит». Мы очень вас ценим», — цитирует пресс-служба клуба Блэка..

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/04/30/5/

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 30 апреля, Россия — Германия
«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
Ковальчук покинул «Авангард»
«Матч Карлсен — Непомнящий станет самым зрелищным за всю историю шахмат». Тренер Яна — об атакующем стиле российского шахматиста

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд