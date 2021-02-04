Стрелниекс поделился ожиданиями от матча с «Валенсией»

Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс в интервью клубной пресс-службе 3 февраля поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Валенсии».

«Предстоит сложный матч, но нам необходимо реабилитироваться. У нас есть небольшие проблемы с составом, но в строю остается много парней, которые способны выйти на первый план, так что мы едем бороться. «Валенсия» — сложный соперник. У соперника тоже тяжелый момент, команда проиграла несколько матчей подряд в Евролиге, так что они готовятся к встрече с нами, — заявил латвийский баскетболист.

Армейцы отправились на выезд без трех игроков основы. К ранее травмированным Уиллу Клайберну и Николе Милутинову примкнул Торнике Шенгелия.

Матч «Валенсия» — ЦСКА состоится сегодня 4 февраля. Начало — в 23.00 (мск). На данный момент армейцы занимают второе место в чемпионате, а испанский клуб — 11-е.