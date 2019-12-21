Стефан Йович: «Именно защита стала ключевым фактором победы»

Разыгрывающий защитник «Химок» Стефан Йович после победы над «Жальгирисом» отметил, что ключевых фактором стала игра в обороне.

— Большая победа. «Жальгирис» играл плотно все сорок минут, — цитирует пресс-служба клуба Йовича. — Это хорошая команда, однако сегодня мы показали очень хорошую энергию в защите, и именно защита стала ключевым фактором победы. Самое главное было сыграть энергично и быть сосредоточенными все сорок минут. Два дня назад мы пропустили девять очков за минуту и проиграли матч. Это первое, о чем мы говорили сегодняшним утром, когда готовились к игре.

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры