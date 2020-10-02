Спортивный директор «Зенита» назвал клубы, которые провели самую мощную трансферную кампанию
Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос в интервью «Известиям» назвал тройку лучших трансферах этого лета. Также он поделился ожиданиями от этого сезона в Евролиге.
— Какие клубы Евролиги провели самую мощную трансферную кампанию этим летом?
— «Барселона» и ЦСКА.
— Топ-3 трансфера в европейском баскетболе в этом межсезонье?
— Номер один — это переход Ника Калатеса из «Панатинаикоса» в «Барселону». Потом бы я назвал подписание Николы Милутинова и Торнике Шенгелии в ЦСКА.
— Что вы ждете от своей команды в новом сезоне Евролиги?
— Самое главное, чтобы все были здоровы. Мы вступаем в нечто неожиданное и непредвиденное. Хочется, чтобы мы играли в баскетбол, а не думали исключительно о коронавирусе.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1068012/timur-ganeev/mne-khochetsia-sdelat-chto-grandioznoe-vmeste-s-zenitom