Спортивный директор «Зенита» назвал клубы, которые провели самую мощную трансферную кампанию

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос в интервью «Известиям» назвал тройку лучших трансферах этого лета. Также он поделился ожиданиями от этого сезона в Евролиге.

— Какие клубы Евролиги провели самую мощную трансферную кампанию этим летом?

— «Барселона» и ЦСКА.

— Топ-3 трансфера в европейском баскетболе в этом межсезонье?

— Номер один — это переход Ника Калатеса из «Панатинаикоса» в «Барселону». Потом бы я назвал подписание Николы Милутинова и Торнике Шенгелии в ЦСКА.

— Что вы ждете от своей команды в новом сезоне Евролиги?

— Самое главное, чтобы все были здоровы. Мы вступаем в нечто неожиданное и непредвиденное. Хочется, чтобы мы играли в баскетбол, а не думали исключительно о коронавирусе.