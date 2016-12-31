Спортдир "Црвены Звезды": "Трагедия России стала нашей трагедией"

Спортивный директор "Црвены Звезды" Игор Вуичин подчеркнул, что Сербия разделила боль россиян, скорбивших по жертвам катастрофы Ту-154. Болельщики белградцев перед домашним матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА почтили память погибших при крушении самолета.
Фанаты исполнили сербскую народную песню Tamo daleko, которая была в репертуаре хора имени Александрова. "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе", - было написано на баннере на трибуне.
- Русских для нас можно описать простым словом - братья. У нас общая вера, общий дух, схожий образ жизни, мы отлично друг друга понимаем и говорим на похожих языках, - приводит RT слова Вуичина. - Политика не может отменить тот факт, что мы братья. Поэтому трагедия в России стала и нашей.
Видео акции сербских болельщиков в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/346701-serbskie-bolelschiki-aleksandrov
Carlos_Valderrama
Русские и сербы - братья на век!
01:42 31 декабря 2016
spetrov
На мой взгляд, некоторые наши немного неправы были, когда вспоминали про содружество ЦЗ и спартачей. В данном случае это совсем не главное. Еще раз спасибо югам.
00:32 31 декабря 2016
Borg-se
А давайте все заголовки из сокращений составлять? Целиком?
00:21 31 декабря 2016