Списсу назвал причину поражения от «Реала»

Разыгрывающий защитник УНИКС Марко Списсу после поражения от «Реала» в Евролиге (85:68) отметил, что его команде не удалось показать свой баскетбол.

«Это была сложная игра против одной из лучших команд Евролиги. С самого начала мы не показали свой баскетбол. Сейчас нам необходимо перелистнуть эту страницу.

Завтра — новый день, планируем восстановиться и готовиться к матчу с ЦСКА", — цитирует пресс-служба клуба Списсу.

«Реал» идет на первом месте в турнирной таблице, а УНИКС — на 6-м.