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Спанулис стал самым результативным игроком в истории Евролиги

2 января 2020, 23:59
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Защитник «Олимпиакоса» Василис Спанулис стал самым результативным игроком в истории Евролиги. Он опередил Хуана Карлоса Наварро — у испанца было 4152. В матче против «Фенербахче» у грека стало 4157 очков, сообщает Eurohoops.

37-летний Спанулис выступает за «Олимпиакос» с 2010 года. Он трижды выигрывал Евролигу, трижды признавался самым ценным игроком «Финала четырех».

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