Спанулис стал самым результативным игроком в истории Евролиги
2 января 2020, 23:59
Защитник «Олимпиакоса» Василис Спанулис стал самым результативным игроком в истории Евролиги. Он опередил Хуана Карлоса Наварро — у испанца было 4152. В матче против «Фенербахче» у грека стало 4157 очков, сообщает Eurohoops.
The shotpic.twitter.com/V0XMniNAI8— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) January 2, 2020
37-летний Спанулис выступает за «Олимпиакос» с 2010 года. Он трижды выигрывал Евролигу, трижды признавался самым ценным игроком «Финала четырех».
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