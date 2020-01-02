Защитник «Олимпиакоса» Василис Спанулис стал самым результативным игроком в истории Евролиги. Он опередил Хуана Карлоса Наварро — у испанца было 4152. В матче против «Фенербахче» у грека стало 4157 очков, сообщает Eurohoops.

37-летний Спанулис выступает за «Олимпиакос» с 2010 года. Он трижды выигрывал Евролигу, трижды признавался самым ценным игроком «Финала четырех».