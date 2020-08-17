СМИ: Евролига определилась с местом проведения «Финала четырех» сезона-2020/21

Евролига планирует провести «Финал четырех» сезона-2020/21 в Кельне, сообщает Eurohoops.

Именно в Германии должна была пройти решающая стадия Евролиги сезона-2019/20, однако сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса. Чемпион сезона не был определен. Клубы, которые выступали в сезоне-2019/20, сохранили свои места в Евролиге и Еврокубке на следующий сезон.

Следующий розыгрыш турнира стартует 1 октября. В этот день в первом туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде — с турецким «Анадолу Эфес». Подмосковные «Химки» на следующий день примут греческий «Панатинаикос».