«Фенербахче» не будет обращаться в Евролигу с просьбой переноса начала четвертьфинальной серии плей-офф против ЦСКА, сообщает Eurohoops 20 апреля.

По данным источника, турецкий клуб сможет забрать заявку из восьми баскетболистов для участия в московской части серии против ЦСКА.

15 апреля стало известно, что в «Фенербахче» случилась вспышка коронавируса, из-за которой на самоизоляцию отправилось пять игроков.

Первый матч 1/4 финала Евролиги состоится в Москве в среду, 21 апреля. Начало — в 20.00 (мск). Следующая игра пройдет через два дня в это же время. Затем серия переедет в Стамбул. Третий матч соперники сыграют в среду, 28 апреля в 20.45 (мск). В случае надобности через два дня в Турции команды проведут четвертую игру. Если счет в противостоянии будет 2-2, то пятая встреча состоится во вторник, 4 мая в Москве в 20.00.

Четвертьфинальная серия Евролиги длится до трех побед одной из команд. Армейский клуб — действующий победитель Евролиги. Прошлый сезон турнира был не доигран из-за пандемиии коронавируса в мире.

В регулярном сезоне-2020/21 ЦСКА занял второе место, «Фенербахче» — седьмое.