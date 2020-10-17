Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил кадровые проблемы. Также он добавил, что для команды это была вторая игра на неделе, а для соперника — первая.

— Сначала хочу сказать про нашу команду. Сложно всемером играть в матче Евролиге, тем более после нескольких перелетов, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Второй момент — некоторые команды не проводили матчей на неделе, я имею в виду «Зенит» и «Басконию». Понятно, что, отыграв 30 минут, мы устаем, и результат такой, какой есть. Позавчера мы еще выходили на площадку против мадридского «Реала», где играли всемером, сегодня пришлось тоже играть на семь человек, потому что перед самым матчем повреждение спины получил Сергей Моня, то есть мы потеряли еще одного игрока. Отсюда такие цифры по проведенному времени: Жеребко вообще не уходил с площадки, Зайцев отыграл 39.5 минуты. Играть два матча Евролиги с интервалом в один день, имея в составе шесть-семь игроков, невозможно.

Что я могу сказать своим игрокам? «Спасибо за игру», но сегодня мы получили «-17». Результат меня не радует, но мы должны были играть, в противном случае вообще Евролига может остановиться. Это проблема, однако если есть правила, они должны быть одинаковыми для всех команд. Мы играли всемером, некоторые команды, такие как «Баскония», не играли день назад. Ничего не имею против «Басконии», напротив, они смогли выставить полную команду и готовились к нам всю неделю, в результате чего «казнили» нас в третьей четверти. Что мы могли им противопоставить? Мы сделали 21 потерю, а также посадили травмированных на скамейку, зная, что они не сыграют. Это чисто для красивой картинки и видимости полной команды.

Еще один немаловажный момент. Если играть на шесть-семь человек, велика вероятность получить травму. Ничего не поделать, мы все равно играем, мы проигрываем и должны думать о следующем матче. Возможно, кто-то вернется в состав после коронавируса и мы станем выглядеть получше, но сейчас у нас просто нет сил и энергии, чтобы играть в соревнованиях такого уровня.