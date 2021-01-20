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Симон пропустит матч с «Зенитом», участие Ларкина под вопросом

12:50
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По информации «СЭ», защитник «Анадолу Эфес» Крунослав Симон не примет участие в матче регулярного сезона Евролиги с «Зенитом» из-за повреждения.

35-летний хорват получил травму в игре с «Реалом» в конце декабря и продолжает восстановление. Под вопросом участие в матче и лидера турецкой команды Шейна Ларкина, последние игры 28-летний американец играет через боль.

В Евролиге-2020/21 Ларкин провел 14 игр, в среднем набирая 13,5 очков, 4,6 передач и 2,9 подбора. Симон сыграл в 15 матчах, со средними показателями 12,3 очка, 3,3 передачи и 3 подбора.

Матч «Зенит» — «Анадолу Эфес» состоится в четверг, 21 января. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент российский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, турки — седьмые.

(Тимур Ганеев)

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