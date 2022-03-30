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Сегодня, 16:02

Шведская компания отказалась сотрудничать с Йеребко после его перехода в ЦСКА

Шведская компания с понедельника не будет работать с форвардом ЦСКА Йеребко
Роман Шишов
Корреспондент
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Шведская компания по производству напитков Nocco прекратила сотрудничество с баскетболистом Юнасом Йеребко, перешедшего в ЦСКА, информирует SVT.

«С понедельника мы решили прекратить сотрудничество в связи с его решением играть в России», — сказал менеджера компании.

ЦСКА сегодня, 30 марта, подписал контракт до конца сезона-2021/22 с бывшем форвардом «Химок» Юнасом Йеребко.

В прошлом сезоне в составе «Химок» шведский баскетболист провел 9 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру он набирал 9,6 очка, делал 6,2 подбора и 1,2 передачи.

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