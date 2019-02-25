Швед вернется на площадку 28 февраля

Лидер подмосковных "Химок" Алексей Швед залечил последствия перелома пальца.

30-летний защитник тренируется в общей группе команды и готов выйти на паркет в ближайшем матче желто-синих – домашней игре с "Миланом" в регулярном чемпионате Евролиги, намеченной на 28 февраля.

– Очень жду момента, когда снова выйду на паркет и буду помогать команде бороться за победы и за попадание в плей-офф, – приводит пресс-служба "Химок" слова Шведа. – Быть так долго вне игры – нелегко для любого спортсмена. Поэтому я очень рад, что доктора дали добро на мое возвращение. Соскучился по болельщикам и по невероятной атмосфере на наших матчах. До встречи в четверг.

Напомним, что Швед, ставший в прошлом сезоне лучшим снайпером всех турниров, в которых участвовал, сломал палец в выездном матче Евролиги против "Жальгириса" в конце ноября. Первоначально ожидалось, что игрок пропустит около месяца, но в процессе восстановления у него возникли осложнения.

В нынешнем сезоне Швед провел 8 матчей в Евролиге, в среднем набирая по 25,3 очка и делая по 7,4 передачи за игру. В Единой лиге его показатели – 6 встреч, 22,3 очка и 7 передач.