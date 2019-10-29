Швед считает, что «Химки» обыграли «Панатинаикос» благодаря хорошей игре в защите в заключительной четверти
23:31
Защитник «Химок» Алексей Швед — о матче с «Панатинаикосом» (103:86) в Евролиге. Он стал самым результативным игроком этой игры, набрав 26 очко.
— И мы, и «Пао» показали хорошую игру, матч был равным на протяжении трех четвертей, — цитирует Шведа ТАСС. — Мы не очень хорошо действовали в защите, пропустить 55 очков за половину — это много. Но в заключительной четверти мы действовали агрессивнее, лучше на подборах — именно это позволит нам побеждать в таких сложных матчах.
«Химки» занимают третье место в турнирной таблице. 31 октября команда на выезде сыграет с «Црвеной Звездой».
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