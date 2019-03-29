Швед пропустил последнюю четверть матча с ЦСКА по решению тренера

Лидер "Химок" Алексей Швед, с 17 очками ставший самым результативным игроком дерби с ЦСКА в рамках Евролиги (72:80) сказал, с какими чувствами прощается с ареной в Мытищах после заключительного домашнего матча "регулярки" и объяснил, по какой причине не сыграл в четвертой четверти.

– В конце третьей 10-минутки вы заменились и больше на площадку не вышли...

– Нет, ничего такого не произошло, я себя отлично чувствую. Просто заменили, и все. Я же не решаю, сколько мне играть, сколько отдыхать. Мы все понимаем, что впереди очень важные матчи. Сегодня другие ребята бились на площадке, действовали хорошо, почти догнали ЦСКА.

– В трансляции показали крупным планом ваш жест в сторону пальца...

– А, да это просто мне два раза сорвали с руки тейпы. Я показывал, что нужно заново перебинтовать.

– Это был последний домашний матч на "Арене Мытищи", с какими чувствами с ней прощаетесь?

– С отличными. У нас замечательные болельщики, которые всегда поддерживают команду, и в хорошие моменты, и в плохие. Мы очень рады играть здесь и благодарны всем зрителям. Надеюсь, мы добьемся поставленных целей и останемся здесь и в будущем сезоне. (Антон Бабошин)