Швед набрал 3000-е очко в Евролиге. Он стал 10-м игроком в истории, кто это сделал

Атакующий защитник ЦСКА Алексей Швед набрал 10 очков в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы» (91:72). Также на его счету 13 результативных переда, 6 подборов и 2 перехвата.

Как сообщает пресс-служба Евролиги, россиянин стал десятым игроком в истории, который достиг отметки в 3000 очков за карьеру. На его счету 3002 очка в 186 матчах (за ЦСКА и «Химки»). Таким образом, в среднем он набирал 16,1 очка.

Ранее отметки в 3 000 очков за карьеру набрали Вассилис Спанулис (4 455), Хуан Карлос Наварро (4 152), Нандо Де Коло (3 782), Гиоргос Принтезис (3 563), Серхио Юль (3 336), Серхио Родригес (3 333), Паулюс Янкунас (3 194), Майк Джеймс (3 061) и Фелипе Рейес (3 029).