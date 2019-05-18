Шейн Ларкин: "Прошлый раз мой клуб проиграл ЦСКА в Витории, пора сделать шаг вперед"

Защитник "Эфеса" Шейн Ларкин, ставший лучшим игроком полуфинала Евролиги против "Фенербахче", надеется на победу над ЦСКА в золотом матче турнира в воскресенье.

– Как и наш клуб, я впервые в финале Евролиги, – отметил Ларкин. – И это невероятный опыт. Сезон для нас вышел неровным, со взлетами и падениями, но мы продолжали работать на тренировках и верить в нашу систему. Действовали как единое целое и добрались до этой стадии. Теперь сделаем все возможное на площадке в воскресенье и, надеюсь, станем чемпионами.

– Как будете настраиваться на финал?

– Последний раз я играл здесь в плей-офф в составе "Басконии", и тогда мы уступили как раз ЦСКА со счетом 0:3 в серии. И на этот раз хочу заявить о себе, показать, как могу играть и сделать еще один шаг вперед в моей карьере. Добиться того, чего раньше не достигал.

Я тщательно готовлюсь к играм, смотрю много видео – как атаковать, когда атаковать. Это помогает мне в нынешнем "Финале четырех". Тренер доверяет мне и выпускает на любимую позицию, партнеры отдают мяч, когда я открываюсь. Но речь все равно не обо мне, а о победе. Если завтра я сыграю плохо, но команда победит – для меня личная неудача не будет иметь значения. Я пытаюсь действовать умно, добывать подборы и перехваты, помогать партнерам, как могу. (Антон Бабошин)