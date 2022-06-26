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Сегодня, 20:57

Шарунас Ясикявичюс отказался продлевать контракт с «Барселоной» на условиях понижения зарплаты

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Берселоны» Шарунас Ясикявичюс получил предложение от клуба продлить контракт, сообщает Mundo Deportivo.

Однако каталонцы предложили новый договор с понижением заработной платы. Ясикявичюс, чей действующий контракт истекает через год, предварительно ответил отказом.

Ожидается, что «Барселона» продолжит переговоры с главным тренером.

46-летний литовец возглавил команду в 2020 году. Под его руководством «Барса» выиграла кубок Испании (2021) и дважды выходила в «Финал четырех» Евролиги (2021, 2022).

БК Барселона
Шарунас Ясикявичюс
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