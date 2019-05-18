Серхио Родригес: "В воскресенье надо закончить начатое"

Испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 23 очка в победном полуфинале Евролиги против мадридского "Реала" (95:90), поделился впечатлениями о своей игре и сказал, что Витория для него особенное место.

– Игры в Испании, да еще и с "Реалом" для меня всегда особенные, – отметил Родригес. – Здорово иметь такую возможность. Играя за такой большой клуб, как ЦСКА, мы всегда испытываем давление и знакомы с этим. Поэтому так важно выигрывать именно такие матчи – уступая в счете, показывая характер.

– Что скажете о своей игре?

– Мы все провели хороший матч. Я пытался привнести энергии, выходя со скамейки, поднять темп игры. И в последние шесть-семь минут мы начали действовать очень хорошо, как в атаке, так и в защите. Мы смогли сохранить набранные обороты, и это было очень важно. В какой-то момент у соперника случился провал, и наша команда этим воспользовалась. Мы не позволили сопернику играть так, как они делали до этого.

– Согласны, что эта площадка – счастливая для вашего клуба? За последние годы ЦСКА четырежды оформлял здесь путевку в "Финал четырех".

– Надо продолжать в том же духе и закончить дело в воскресенье. Для меня это было бы очень запоминающимся событием. У меня здесь много друзей, я жил в Бильбао три года и играл в Витории, еще когда был подростком.

– Первые мысли о финале?

– Мы должны не терять концентрацию и быть мотивированными готовыми к битве с очень хорошей командой. У "Эфеса" очень талантливая и уверенная в себе команда, они прошли в плей-офф "Барселону", обыграли "Фенербахче". Нас ждет трудная игра. (Антон Бабошин)