Серхио Родригес: «Доказывать ЦСКА мне нечего»

Защитник «Милана» Серхио Родригес в преддверии матча регулярного сезона Евролиги против ЦСКА подчеркнул, что ему приятно встретиться с бывшим клубом. Родригес защищал цвета армейцев предыдущие два сезона, выиграл с ними Евролигу и два чемпионата Единой лиги ВТБ.

— Испытываю странное чувство перед матчем с ЦСКА, — цитирует «РИА Новости» Родригеса. — Но это неизбежно, когда ты проводишь настолько успешное время в команде, а потом выходишь на матч против нее. Я счастлив увидеть всех, знать, что у ребят из ЦСКА все хорошо. Я бы очень хотел быть в Москве сейчас, но зато мы познакомимся с новым российским городом, и это здорово. Конечно, доказывать ЦСКА мне нечего в предстоящем матче, все уже доказано. Я получил удовольствие от игры в ЦСКА, вместе мы выиграли все.