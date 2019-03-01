Сергей Моня: "Швед легко вписался в игру "Химок" после возвращения"

Капитан "Химок" Сергей Моня после матча с "Миланом" в регулярном чемпионате Евролиги не сумел по горячим следам назвать причину поражения с разницей в два очка (88:90) и выразил надежду, что с возвращением в игру Алексея Шведа удача будет чаще сопутствовать команде.

– Пока объяснить точно, что случилось, не могу, – отметил Моня. – Мы всю игру вели в счете, а потом дали "Милану" забить много легких мячей, сократить отставание и выйти вперед. Конечно, обидно уступать, когда весь матч впереди. Маленькие ошибки привели к такому поражению в два очка. Думаю, мы заслужили такой исход, хотя очень хотелось победить. Алексей Швед вернулся, да и было желание реабилитироваться после поражения от "Панатинаикоса". Будем работать, что еще остается.

– Как считаете, Швед волновался перед возвращением, все-таки пропустил три месяца?

– Нет, он же не 20-летний парень. Столько уже отыграл – за клуб, за сборную, в НБА. Понятно, что после такого перерыва сложно начинать, но он сразу забил несколько мячей, почувствовал уверенность и показал свой класс. В игру команды он вписался легко.

– Что поменялось в команде после смены штаба?

– У каждого тренера свое видение игры. У Барцокаса одно, у Куртинайтиса – другое. Но любой хочет сделать, как лучше для команды. За месяц, правда, мы ни разу не тренировались полным составом, то у одного травма, то у другого. Надеюсь, с возвращением Алексея удача чаще будет на нашей стороне, потому что много игр уступаем в концовках. Часто проигрывать, конечно, тяжело, надо что-то делать. Но игр много, и раскисать некогда. Сезон длинный, впереди еще несколько месяцев, все можно исправить. (Антон Бабошин)