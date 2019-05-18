Сергей Кущенко: "Итудису можно поставить памятник"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко после победы ЦСКА над "Реалом" в полуфинале Евролиги отметил, что главному тренерму Димитрису Итудису​ можно поставить памятник.

- Это невероятная победа и камбэк. Команда показала характер, билась до конца, а Итудису можно поставить памятник за то, как он руководил. Он до конца верил в свой план на игру, терпел и добился результата, - цитирует ТАСС Кущенко. - ЦСКА просто молодцы, они смогли наказать "Реал", игроки которого в четвертой четверти при каждом свистке апеллировали к арбитрам, вступали в споры и вели себя чересчур эмоционально.