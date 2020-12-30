Сергей Карасев принял решение сменить агента

По информации «СЭ», форвард «Химок» и сборной России Сергей Карасев прекратил отношения со своим агентом Станиславом Рыжовым, с которым они сотрудничали с 2013 года. Агент подтвердил этот факт, пояснив, что баскетболист уведомил его об этом решении три недели назад.

— Это вполне нормальная ситуация для спортивного бизнеса, когда игрок хочет что-то поменять в своей карьере, если у него что-то не ладится в игре, — отметил «СЭ» Станислав Рыжов. — Со своей стороны могу пожелать Сергею только удачи, мы расстались в хороших отношениях. В нашей совместной работе было много приятных моментов: драфт НБА-2014 (Карасев был выбран под 19 номером «Кливлендом», — «СЭ»), контракт с «Зенитом», двухлетнее соглашение с «Химками».

Контракт Карасева с подмосковным клубом истекает по окончании текущего сезона. Средние показатели бронзового призера Олимпийских игр в Евролиге-2020/21 составляют 3,5 очка и 1 подбор в среднем за игру.

(Тимур Ганеев)