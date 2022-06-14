Сергей Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам.
«Что касается исков, то это возможно. Если они не выплатят компенсации клубам лиги ВТБ, мы пойдем в суд. Не исключен отдельно большой иск от ЦСКА. Возможно, будет много судебных исков против Евролиги, исключительно финансовых», — приводит слова Иванова ТАСС.
Евролига в конце февраля отстранила, а через месяц исключила ЦСКА, «Зенит» и УНИКС из состава участников текущего сезона и аннулировала их результаты.
17 мая ЦСКА сообщил акционерам Евролиги, что намерен выступить в следующем сезоне, несмотря на исключение из числа участников в сезоне-2021/22.
Источник: https://tass.ru/sport/14901171
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