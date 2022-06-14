Сергей Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам.

«Что касается исков, то это возможно. Если они не выплатят компенсации клубам лиги ВТБ, мы пойдем в суд. Не исключен отдельно большой иск от ЦСКА. Возможно, будет много судебных исков против Евролиги, исключительно финансовых», — приводит слова Иванова ТАСС.

Евролига в конце февраля отстранила, а через месяц исключила ЦСКА, «Зенит» и УНИКС из состава участников текущего сезона и аннулировала их результаты.

17 мая ЦСКА сообщил акционерам Евролиги, что намерен выступить в следующем сезоне, несмотря на исключение из числа участников в сезоне-2021/22.