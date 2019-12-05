Тренер сборной России Сергей Быков считает, что «Химкам» перед матчем с «Барселоной» стоит использовать игру ЦСКА против каталонцев. Армейцы на выезде обыграли испанскую команду.

— Победа ЦСКА в Барселоне — подсказка для подмосковного клуба, как разобрать действия Миротича и его партнеров, — цитируют «Известия» Быкова. — Поможет и капитан Сергей Моня, который работал с Пешичем в «Динамо». Понятно, что у «Барсы» мощный состав и они фавориты сезона, но «Химки"способны выиграть у себя дома. В этом году чувствуется, что у команды появился менталитет победителей. Тут сказался и опыт выступления в Евролиге и классная селекция. В прошлые годы желто-синие тоже обладали хорошим составом, но им всегда чего-то не хватало, было ощущение, что рано или поздно в игре произойдет разлад. Сейчас ситуация иная, и думаю разговоры о возможном выходе «Химок» в «Финал четырех» вполне обоснованы.