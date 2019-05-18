Сергей Базаревич: "ЦСКА терпел и смог преодолеть трудности по ходу матча с "Реалом"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что ЦСКА смог преодолеть трудности в полуфинальном матче Евролиги против "Реала" (95:90). Российская команда смогла отыграть по ходу встречи отставание в 13 очков.

- Поздравляю ЦСКА с такой долгожданной для многих победой, - цитирует ТАСС Базаревича. - Игра была равной, армейцы терпели и смогли преодолеть трудности по ходу встречи. Баскетбол - такая игра, где все может перевернуться за две минуты, нельзя было даже подумать после третьей четверти, что ЦСКА проиграл.