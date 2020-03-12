Сегодня станет известно, будет ли Евролига приостанавливать сезон из-за коронавируса
13:05
Руководство Евролиги рассматривает вариант с возможной приостановкой сезона-2019/20 из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.
— В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией, Евролига начинает консультации с клубами по поводу возможной приостановки соревнований. Решение будет принято позже в четверг, — говорится в заявлении Евролиги.
Euroleague Basketball evaluating temporary suspension of its competitions. pic.twitter.com/CZkbCDaAQH— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020