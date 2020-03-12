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Сегодня станет известно, будет ли Евролига приостанавливать сезон из-за коронавируса

13:05
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Руководство Евролиги рассматривает вариант с возможной приостановкой сезона-2019/20 из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.

— В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией, Евролига начинает консультации с клубами по поводу возможной приостановки соревнований. Решение будет принято позже в четверг, — говорится в заявлении Евролиги.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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