Сегодня станет известно, будет ли Евролига приостанавливать сезон из-за коронавируса

Руководство Евролиги рассматривает вариант с возможной приостановкой сезона-2019/20 из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.

— В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией, Евролига начинает консультации с клубами по поводу возможной приостановки соревнований. Решение будет принято позже в четверг, — говорится в заявлении Евролиги.