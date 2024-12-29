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Сегодня, 11:07

Седокова показала сообщения сына, которые он отправил Тимме

Камила Абдурахманова
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Анна Седокова и Янис Тимма.
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Анна Седокова вышла на связь и опубликовала сообщения своего 7-летнего сына Гектора, адресованные Янису Тимме.

«Ты умер? Но я все еще люблю тебя! Я буду носить номер 6 всюду. Ты был лучшим папой на свете!», — отправил сообщение Тимме его сын.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, баскетболист покончил с собой.

Латвийский баскетболист был известен в России по выступлениям за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ. О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, Тимма покончил с собой.

Янис Тимма
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