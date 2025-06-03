SDNA: чемпионат Греции по баскетболу могут не доиграть из-за судебного разбирательства

Финальная серия чемпионата Греции по баскетболу между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» может быть прервана из-за конфликта между владельцами клубов, сообщает SDNA.

В понедельник, 2 июня, появилась информация, что владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос, удаленный с площадки в начале второго матча серии, объявлен в розыск. Владельцы «Олимпиакоса» Гиоргос и Панайотис Ангелопулосы обвинили 51-летнего функционера в провокационном поведении на арене и подали на него в суд.

Как отмечает источник, Яннакопулос подал иск о клевете против братьев Ангелопулосов, а также генерального менеджера команды соперника Никоса Лепениотиса.

Министр спорта Греции Яннис Вруцис призвал стороны принять участие в экстренном совещании, запланированном на среду. В случае отсутствия на нем представителей клубов, чемпионат будет окончательно остановлен.

Счет в финальной серии чемпионата Греции после второго матча — 1-1. Следующая игра должна пройти в среду, 4 июня.