Народный артист России Александр Розенбаум пригласил болельщиков на третий матч четвертьфинальной серии между «Зенитом» и «Барселоной».

«Уважаемые болельщики ленинградского баскетбольного «Зенита». Очень важная игра с «Барселоной». Наденьте, пожалуйста, сине-бело-голубые цвета, потому что «Барселоны» должно быть меньше. Одевайтесь в сине-бело-голубое, и все у нас будет хорошо», — приводит слова Розенбаума пресс-служба клуба.

Третий матч серии между «Зенитом» и «Барселоной» пройдет 28 апреля в Петербурге и начнется в 20:00 мск. Счет в серии 1-1.