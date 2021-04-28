Розенбаум пригласил болельщиков на матч Евролиги «Зенит» — «Барселона»
13:14
Народный артист России Александр Розенбаум пригласил болельщиков на третий матч четвертьфинальной серии между «Зенитом» и «Барселоной».
«Уважаемые болельщики ленинградского баскетбольного «Зенита». Очень важная игра с «Барселоной». Наденьте, пожалуйста, сине-бело-голубые цвета, потому что «Барселоны» должно быть меньше. Одевайтесь в сине-бело-голубое, и все у нас будет хорошо», — приводит слова Розенбаума пресс-служба клуба.
Третий матч серии между «Зенитом» и «Барселоной» пройдет 28 апреля в Петербурге и начнется в 20:00 мск. Счет в серии 1-1.
? Russian legend Alexander Rozenbaum invites to the Game VS @FCBbasket .@EuroLeague it is incredible! pic.twitter.com/zu7xSP84DZ— Basketball club Zenit (@zenitbasket) April 28, 2021
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