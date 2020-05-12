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Российские игроки не попали в сборную десятилетия Евролиги

14:43
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Российские игроки не вошли в состав символической сборной десятилетия баскетбольной Евролиги, сообщает Twitter организации.

Был опубликован последний представитель команды, которым стал защитник греческого «Олимпиакоса» Василис Спанулис. Помимо грека, в состав сборной вошли Богдан Богданович, Серхио Льюль, Георгиос Принтезис, Димитрис Диамантидис, Лука Дончич, Хуан Карлос Наварро, а также капитан ЦСКА Кайл Хайнс и бывшие игроки московского клуба Нандо де Коло и Милош Теодосич.

Среди россиян номинантами на попадание в сборную были бывший капитан ЦСКА Виктор Хряпа, защитник «Химок» Алексей Швед и бывший форвард ЦСКА, а ныне президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

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