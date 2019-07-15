Россия сохранит минимум двух участников в Евролиге

Единая лига ВТБ сохранит путевку в Евролигу, несмотря на новые правила лицензирования клубов с сезона-2020/21, которые были приняты на заседании в Мюнхене. Евролига сама станет определять состав участников. У национальных первенств, включая Единую лигу, испанскую АСВ, немецкую Бундеслигу и Адриатическую лигу, больше не будет прямых путевок в самый престижный европейский турнир.

– У нас нет опасений, что в Евролиге-2020/21 будет играть только ЦСКА, – цитируют "Известия" генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин. – Есть принципиальная договоренность, что победитель лиги (или финалист в случае победы армейцев) получит wild card на следующий сезон. Соревнование такого уровня, как у нас, новая система лицензирования не должна коснуться.