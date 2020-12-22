Риверс заявил, что «Зенит» должен гордиться разгромной победой над «Црвеной Звездой»

Защитник «Зенита» Кей Си Риверс прокомментировал итог матча регулярного сезона Евролиги против «Црвеной Звезды» (98:69). 33-летний американец набрал 23 очка, совершил 4 подбора, отдал 2 результативные передачи и совершил 2 перехвата.

«Команда хорошо сыграла от начала до конца. Во второй четверти мы были расфокусированы в нескольких моментах, но в целом в атаке и защите мы играли хорошо и должны гордиться собой. Трехочковые просто создавали ощущение игры, броски были открытыми, и как снайпер, ты не попадаешь те броски, которые не делаешь. Я использовал любую возможность, и сегодня вечером броски получались», — заявил Риверс в интервью клубной пресс-службе.

После этой победы «Зенит» вышел на пятое место в турнирной таблице.