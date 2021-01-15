Риверс может пропустить матч с «Жальгирисом»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль перед матчем против «Жальгириса» сообщил, что атакующий защитник Кей Си Риверс может пропустить встречу Евролиги.

«Посмотрим, сыграет ли в итоге Кей Си Риверс — он не смог продолжить матч после повреждения в Мюнхене. Также мы будем играть без Пойтресса, поэтому нам необходимо быть готовыми совершить большое усилие, чтобы выиграть этот матч», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Матч «Зенит» — «Жальгирис» пройдет сегодня, 15 января. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерцы занимают шестое место в турнирной таблице, каунасцы — седьмые. У обеих команд по 11 побед.