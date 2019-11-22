Римас Куртинайтис: «Валенсия» была намного лучше и победила»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Валенсии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:89) отметил, что соперник был намного лучше.

— Очень тяжелый матч. Мы хорошо начали, но затем перестали контролировать игру, однако в концовке все же смогли «вернуться», — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — В последние несколько минут играли не так, как обычно, и допустили несколько ошибок: совершили фол в атаке и получили неспортивный фол. «Валенсия» была намного лучше и победила, с чем ее хочу поздравить. У нас было много проблем. Во-первых, с подборами. Во-вторых, с защитой против пик-н-ролла. В третьей и четвертой четвертях мы поменяли защиту и остановили их пик-н-роллы, однако, на мой взгляд, главной проблемой стали наши тактические ошибки в концовке. И, конечно, это подборы, из-за чего мы проигрываем во втором матче подряд. В Мадриде взяли на 13 подборов меньше, чем «Реал», сегодня на восемь меньше, чем «Валенсия».

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