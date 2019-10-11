Римас Куртинайтис: «В данный момент нам не хватает скамейки»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал результат матча Евролиги против «Басконии» (79:76).

— Отличная победа. Рад, что мы сыграли хорошо, может быть, за исключением первой и второй четвертей, — приводит слова тренера официальный сайт «Химок». — Тем не менее, мы все время вели в счете и сумели сохранить нужный результат. Мы обыграли очень сильную команду.

В данный момент нам не хватает скамейки. Ситуация такова, что мы играем с одним реальным разыгрывающим, это Слава Зайцев, поэтому приходится «мучить» Лешу Шведа по тридцать минут, как и Дайриса Бертанса, хотя это не его работа. Бертанс — хороший забивающий, быстрый атакующий игрок, но не тот, кто руководит командой и выводит мяч против прессинга. Возможно, из-за этого мы сделали больше потерь, чем обычно. Нам даже приходилось давать выводить мяч Янису Тимму, хотя он играет на третьей и четвертой позициях.

Тем не менее, я рад, что мы выдержали этот результат, смогли убежать в отрыв, а когда имели проблемы, не дали сопернику сравнять счет или даже выйти вперед. Дистанция была опасной, всего три очка, но мы сохранили эту разницу и все время контролировали игру. Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы сыграли солиднее в концовке, потому что пока не знаем, что будет в конце регулярного чемпионата. Подобная ситуация была и в матче с «Маккаби», когда в самом конце они «отбили» три очка, сегодня мы не защитились и пропустили пять очков подряд. Для меня важна победа с разницей, но пока не будем гадать: если так будем играть, то считать эту разницу, возможно, и не понадобится, хотя кто знает.