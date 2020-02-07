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Римас Куртинайтис: «Сыграли ввосьмером. Хорошо, что этого хватило для победы»

23:01
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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Евролиги против «Црвены Звезды» (78:72).

— Матч получился тяжелым, так как обе команды устали вследствие «двойной» недели в Евролиге, а также матчей национальных чемпионатов — цитирует тренера официальный сайт «Химок». — Тем не менее я рад, что мы выиграли. У нас было немного игроков из-за травм, и сегодня мы сыграли ввосьмером. Хорошо, что этого хватило для победы.

Уже не первую игру я доволен тем, как мы боремся и стараемся. В начале сезона мы как-то больше ставили на нападение, играли веселее и красивее, в чем нас многие упрекали из-за сосредоточении именно на атаке. Потом пришел спад, связанный с травмами и усталостью, и по ходу чемпионата нападение стало не столь доминировать.

В данный момент в Евролиге доминирует защита. Мы перестроились на этот стиль, и даже проиграв «Басконии» и «Маккаби», а также уступив третью четверть ЦСКА, мы показали, что у нас достаточно старания и желания даже при всей усталости. Сегодня мы проявили характер и, даже проиграв подбор, боролись достаточно, чтобы победить. Рад, что команда оставила на площадке сердце.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2020/february/842/

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