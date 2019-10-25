Римас Куртинайтис: «Сегодня «Химкам» помогла не только защита, но и нападение»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после победы над «Баварией» в регулярном чемпионате Евролиги (87:74) признался, что остался доволен реакцией команды на ход поединка.

— Рад, что выиграли, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — В первой половине сделали 12 потерь, что слишком много для игры такого уровня, но я доволен тем, как игроки на это отреагировали и поняли, что идет не так. Мы контролировали игру, сохраняли концентрацию до самого конца и одержали хорошую победу. Сегодня нам помогла не только защита, но и нападение. Мы пошли от нападения, стали забивать и обрели уверенность. Хотя, конечно, следует признать, что и защищались мы неплохо. Рады еще и потому, что сотворили историю, так как шесть предыдущих матчей «Баварии» мы проиграли. Теперь баланс немного изменился и составляет 1-6. Также здорово, что эту победу мы одержали на выезде. Сегодня все проделали хорошую работу.

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