Римас Куртинайтис: "Реал" действовал лучше"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис после матча Евролиги с "Реалом" (75:100) отметил, что подопечные проиграли из-за проблем с подборами и недостаточного настроя.

- Финальный счет абсолютно закономерен. "Реал" действовал лучше и был сильнее нас в целом, - цитирует ТАСС Куртинайтиса. - К сожалению, во многом мы проиграли из-за подборов. Это наша главная проблема, и уже не в первой игре. При этом у соперника был настрой, которого нам не хватило в этом матче.