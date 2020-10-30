Римас Куртинайтис прокомментировал 800-ю победу в истории «Химок»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (83:77) в рамках шестого тура регулярного сезона Евролиги-2020/21. Победа над белградским клубом стала 800-й в истории подмосковной команды.

— Очень рад, что мы наконец одержали первую победы в Евролиге-2020/21, — рассказал Римас Куртинайтис. — Надеюсь, наши проблемы позади, и все игроки вернулись на площадку. Мы показали хорошую защиту, а также контролировали игру, и все было отлично. Также мы намного умнее сыграли в нападении, особенно в концовке матча. Очень понравилось, как сегодня действовал Алексей Швед: он играл на команду и, быть может, не набрал свою норму очков, зато раздал 12 передач, защищался, то есть делал именно то, что от него нужно для командного результата. Очень рад, как сегодня сыграл Макколлум, который за такое короткое время смог войти в игру и понять, что и как мы играем. Сегодня он нам очень помог во всех отношениях: когда команде было тяжело, он взял игру на себя, хорошо защищался против быстрых игроков «Црвены Звезды», таких как Лойд. Одним словом, он молодец. Хорошо вписался в наш коллектив, отлично тренируется, хороший парень. Думаю, с ним наши дела пойдут в гору. Считаю, что нам удалось сдержать Лойда. В среднем он набирает 23,5 очка за игру, мы же его остановили на 18 очках. Выиграли 6 очков, отобрали у Лойда 5 очков, и именно это стало ключом к победе. Мы очень неплохо сыграли против него в защите. (Тимур Ганеев)