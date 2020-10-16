Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Евролиги против «Басконии». Подмосковная команда стартовала в турнире с трех поражений.

— В принципе, мы играем неплохо, но для победы чуть-чуть не хватает сил, — приводит пресс-служба «Химок» слова Куртинайтиса. — Уже хочется победить и, на мой взгляд, против «Басконии» шансы у нас неплохие. Если все пойдет так, как мы рассчитываем, то есть после травмы подключатся Карасев и Бертанс, то наши шансы возрастут. Это очень важные игроки для ротации, да и мастерства у них достаточно. Если их не будет, возникнут сложности. Точно могу сказать, что будем бороться. Нам недостаточно просто играть хорошо и проигрывать, нужно играть хорошо и побеждать. Это время пришло, и на матч с «Басконией» мы реально смотрим как на игру, которую мы хотим и можем выиграть.

«Баскония» изменилась, сейчас это новая, но при этом бегущая команда, играющая в традиционный испанский баскетбол. Если нам удастся контролировать скорость игры, как это было в матче с «Реалом», даже независимо от того, будем мы забивать или нет, шансы будут неплохие. Мы любим скоростной баскетбол и славимся им, но в данный момент из-за проблем с ротацией он нам не подходит. Также нужно проявить дисциплину и остановить их бегущих игроков. Сейчас «Баскония» на ходу: обыграла «Реал» в Евролиге, победила в чемпионате Испании, к тому же все знают Душко Ивановича как очень хорошего тренера. Ждем сложного матча.

Матч «Баскония» — «Химки» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 22.00 (мск).