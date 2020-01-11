Римас Куртинайтис: «Не знаю как, но «Химкам» нужно выигрывать»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Зенита» в матче регулярного чемпионата Евролиги (81:83) отметил, что команда допустила много ошибок.

— Сегодняшний результат не может радовать, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — После пары матчей у нас возникли проблемы. Мы провели очень тяжелый матч против ЦСКА, но он был несколько дней назад. Мы должны быть готовы к серьезным играм на своей площадке, где нужно побеждать. Не знаю как, но нам нужно выигрывать, однако сегодня наша энергия была не на должном уровне, равно как и концентрация. Обратная ситуация была три дня назад против ЦСКА, сегодня же мы допустили много ошибок в защите, особенно в защите против пик-н-роллов. Возможно, некоторые из нас слишком хорошо подумали о себе".