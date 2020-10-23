Римас Куртинайтис: «Не смогли сыграть собранно на последних секундах матча»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итог матча регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» из Тель-Авива (87:89 ОТ).

«Учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись в два прошлых месяца, можно сказать, что мы проделали большую работу и сегодня приложили максимальные усилия, — приводит слова тренера сайт «Химок». — К сожалению, не смогли сыграть собранно на последних секундах матча. За пару минут до конца четвертой четверти повели «+5», но не смогли защитить этот результат. В овертайме сказалась усталость, и результат такой, какой есть. Мы были близки к победе и сделали много позитивного: показали хорошую энергию и старание, но для победы этого было недостаточно».