Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Римас Куртинайтис: «Не смогли сыграть собранно на последних секундах матча»

23:10
Теги:

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итог матча регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» из Тель-Авива (87:89 ОТ).

«Учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись в два прошлых месяца, можно сказать, что мы проделали большую работу и сегодня приложили максимальные усилия, — приводит слова тренера сайт «Химок». — К сожалению, не смогли сыграть собранно на последних секундах матча. За пару минут до конца четвертой четверти повели «+5», но не смогли защитить этот результат. В овертайме сказалась усталость, и результат такой, какой есть. Мы были близки к победе и сделали много позитивного: показали хорошую энергию и старание, но для победы этого было недостаточно».

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2020/october/867/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир