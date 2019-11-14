Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис перед матчем Евролиги против «Милана» отметил, что итальянская команда является одним из фаворитов турнира.

— «Милан» сделал целый ряд качественных приобретений, у них фактически новая команда, которую возглавляет один из лучших тренеров мира, — цитируют «Известия» Куртинайтиса. — Этторе быстро ставит командную дисциплину, его клубы играют именно так, как он хочет. Поэтому итальянцы в этом году — одни из фаворитов турнира. Пока они показывают отличные результаты, но играя перед своими болельщиками мы должны думать только о победе. Надеюсь, что я донесу это до своих ребят.

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